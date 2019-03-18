Внедорожник с «философией Land Rover Defender» оснастят двигателями BMW

Пока неизвестно, каким будет дизайн «Гренадера», но в компании рассчитывают, что им удастся разработать уникальный фирменный стиль. Внешне внедорожник, скорее всего, будет похож на оригинальный Land Rover Defender: небольшая ширина, короткая база и плоское остекление.

В компании говорят о высокой ремонтопригодности, неприхотливости к качеству топлива, особом подходе к выбору материалов отделки салона, и позиционировании автомобиля как «рабочей лошадки» для рынков Африки, Австралии, а также для использования в парках неправительственных организаций. Ожидается, что мировая премьера внедорожника Ineos состоится в 2020 году. Продажи машины начнутся в середине 2021-го.