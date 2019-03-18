Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
13:15

Внедорожник с «философией Land Rover Defender» оснастят двигателями BMW

Ineos заключила соглашение с немецкой маркой о поставке десятков тысяч бензиновых и дизельных агрегатов

Компания BMW будет поставлять бензиновые и дизельные двигатели для внедорожника с «философией Land Rover Defender», разработкой которого занимается Ineos Automotive, принадлежащая британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу. Ранее к постройке автомобиля привлекли инжиниринговую фирму MBtech и Magna International.
Загрузка...

В основу внедорожника, построенного в рамках проекта «Гренадер» (Grenadier), ляжет спроектированная Ineos стальная рама лестничного типа. Кузов целиком выполнял из алюминия. К разработке привлечено 150-200 инженеров MBtech и около 50 специалистов Ineos. Построен один мул, и с лета прошлого года его тестируют в австрийских Альпах.

В июле 2016 года Рэтклифф собирался выкупить часть сборочной линии и права на производство Defender, однако получил отказ. После этого появлялась информация, что миллиардер построит собственный завод или будет использовать фабрику Ford по производству двигателей в Бридженде, Южный Уэльс.

Пока неизвестно, каким будет дизайн «Гренадера», но в компании рассчитывают, что им удастся разработать уникальный фирменный стиль. Внешне внедорожник, скорее всего, будет похож на оригинальный Land Rover Defender: небольшая ширина, короткая база и плоское остекление.

В компании говорят о высокой ремонтопригодности, неприхотливости к качеству топлива, особом подходе к выбору материалов отделки салона, и позиционировании автомобиля как «рабочей лошадки» для рынков Африки, Австралии, а также для использования в парках неправительственных организаций. Ожидается, что мировая премьера внедорожника Ineos состоится в 2020 году. Продажи машины начнутся в середине 2021-го.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...