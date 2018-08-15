Одноместный родстер Infiniti: новые изображения

Компания Infiniti показала еще несколько изображений ретрофутуристичного одноместного родстера, не сопроводив их никакой дополнительной информацией. По-прежнему известно лишь, что прототип получит электрическую силовую установку, а его публичный дебют состоится 26 августа на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич.

Новый концепт-кар станет частью серии концептов, в которую уже входят «винтажный» электрокар Prototype 9 и демонстрирующий вектор развития стилистики японской марки Q Inspiration. По замыслу дизайнеров, родстер станет «физическим воплощение электрифицированного будущего».

Концепт-кар Prototype 9 дебютировал в августе прошлого года. Машину посвятили гоночным автомобилям 1940-х, хотя саму компанию с этим периодом ничего не связывает, так как она была основана в 1989 году. Prototype 9 получил силовую установку от Nissan Leaf (150 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента), благодаря которой он может разгоняться до «сотни» за 5,5 секунды. Максимальная скорость ретроэлектрокара составляет 170 километров в час.

Infiniti Q Inspiration, оснащенный турбомотором с изменяемой степенью сжатия и системой автономного вождения ProPilot следующего поколения, демонстрирует новый «язык формы» марки. В соответствии с новой концепцией, в дизайне машины сочетаются стиль классического седана и пропорции купе.