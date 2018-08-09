Электрический родстер Infiniti: первое изображение

Компания Infiniti показала первое изображение ретрофутуристичного одноместного электрического родстера, дебют которого запланирован на конец месяца в рамках Конкурса элегантности Пеббл-Бич. Прототип станет частью серии концептов, в которую уже входят «винтажный» электрокар Prototype 9 и рассказывающий о новом дизайне марки Q Inspiration.

«Новый концепт-кар демонстрирует путь развития бренда Infiniti, — говорит шеф-дизайнер марки Карим Хабиб — для нас электрификация — синоним производительности: наши электрокары будут мощными, эффективными и доставляющими удовольствие от вождения. Этот прототип станет физическим воплощение электрифицированного будущего».

Концепт-кар Prototype 9 дебютировал в августе прошлого года. По словам представителя марки, машину посвятили гоночным автомобилям 1940-х, хотя сама компания образована лишь в 1989 году. Prototype 9 укомплектован силовой установкой от Nissan Leaf (150 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента), благодаря которой он разгоняется до «сотни» за 5,5 секунды. Максимальная скорость ретроэлектрокара составляет 170 километров в час.

Infiniti Q Inspiration, оснащенный турбомотором с изменяемой степенью сжатия и системой автономного вождения ProPilot следующего поколения, демонстрирует новый «язык формы» марки. В дизайне машины сочетаются стиль классического седана и пропорции купе.