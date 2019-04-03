Infiniti привезет в Шанхай электрифицированный спортседан

Дизайн Infiniti Qs Inspiration основан на новой стилистике, вдохновением для которой стали традиционное искусство и современная архитектура Японии. Минималистичный подход прослеживается не только в экстерьере, но и в интерьере седана, который разделен на две четкие зоны: «чистый» кокпит, свободный от лишних элементов, и «расслабляющее» пространство для пассажиров. По своей значимости новый концепт компания ставит на один уровень с Q45, который дебютировал в 1989 году.