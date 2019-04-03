Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
13:46

Infiniti привезет в Шанхай электрифицированный спортседан

Концепт Qs Inspiration по значимости ставят на один уровень с Q45

Компания Infiniti представит на автосалоне в Шанхае концепт спортседана Qs Inspiration. Новинка продемонстрирует «вектор развития формата в эпоху электрификации» и расскажет о будущей серийной модели. В основу автомобиля ляжет специальная архитектура, адаптированная под установку гибридных и электрических силовых установок.
Загрузка...

Дизайн Infiniti Qs Inspiration основан на новой стилистике, вдохновением для которой стали традиционное искусство и современная архитектура Японии. Минималистичный подход прослеживается не только в экстерьере, но и в интерьере седана, который разделен на две четкие зоны: «чистый» кокпит, свободный от лишних элементов, и «расслабляющее» пространство для пассажиров. По своей значимости новый концепт компания ставит на один уровень с Q45, который дебютировал в 1989 году.

Infiniti Q45

В начале этого года компания Nissan показала схожий концепт под названием IMs. Это тоже спортседан с электрической силовой установкой мощностью 483 лошадиные силы (800 Нм) и запасом хода 612 километров. Прототип оснастили пневматической подвеской, 22-дюймовыми дисками, камерами вместо боковых зеркал, системами «смешанной реальности» и автономного управления.

Nissan IMs

Последний концепт Infiniti — кроссовер QX Inspiration. Он также построен на новой платформе и демонстрирует отличные от текущих моделей марки пропорции и форму языка дизайна.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...