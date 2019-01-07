Электрический кроссовер Infiniti расскажет о японской культуре

Infiniti QX Inspiration — это новая, разработанная для электромобилей платформа, отличные от текущих моделей марки пропорции и форма языка дизайна, в которой можно найти много общего с последними концептами марки: Q Inspiration и Prototype 10. Салон вседорожника должен напоминать комнату отдыха, оформленную в соответствии с традиционными японскими представлениями о чувственности и гостеприимстве (омотэнаси).