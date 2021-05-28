Infiniti раскрыла дату премьеры нового QX60

Уже известно, что «второй» Infiniti QX60 будет технически унифицирован с Nissan Pathfinder. На рынке США кроссоверу оставят прежний 3,5-литровый бензиновый «атмосферник» V6 мощностью 299 лошадиных сил, который получит вместо вариатора девятидиапазонный автомат совместной разработки с ZF. В том числе благодаря ему тяговые возможности выросли на 20 процентов: новый вседорожник сможет буксировать прицепы массой до 2722 килограммов.
QX60 позаимствует у Pathfinder и селектор режимов движения, но только с пятью профилями вместо семи. Привод – полный Intelligent All-Wheel Drive с гидравлической муфтой в задней оси, софт которой оценивает дорожную обстановку при помощи датчиков и умеет подключать ось еще до начала пробуксовки.
Infiniti
На внешность QX60 второго поколения намекнул показанный в прошлом году концепт QX60 Monograph: в Infiniti заявили, что серийная машина будет выполнена в похожем ключе, но точной копией шоу-кара не станет. Новинка сохранит трехрядный салон, пересмотренное оформление которого уже раскрыто благодаря шпионам: внутри имеются три цифровых дисплея и «парящий» центральный тоннель.
В оснащение также войдет разработанный Nissan полуавтопилот ProPilot, который стал «умнее» и мягче контролирует тормоза. Он умеет самостоятельно замедляться и ускоряться, считывая дорожные знаки, держать заданную скорость и притормаживать перед поворотами.
В Россию новый Infiniti QX60 могут привезти уже в этом году, а пока в стране доступен рестайлинговый кроссовер первого поколения. Он оснащается 3,5-сильным мотором, выдающим 283 лошадиные силы в паре с вариатором, и предлагается в четырех уровнях оснащения стоимостью от 3 675 000 рублей. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января по апрель японская марка продала в России 156 экземпляров QX60.