Infiniti раскрыла дату премьеры нового QX60

Уже известно, что «второй» Infiniti QX60 будет технически унифицирован с Nissan Pathfinder. На рынке США кроссоверу оставят прежний 3,5-литровый бензиновый «атмосферник» V6 мощностью 299 лошадиных сил, который получит вместо вариатора девятидиапазонный автомат совместной разработки с ZF. В том числе благодаря ему тяговые возможности выросли на 20 процентов: новый вседорожник сможет буксировать прицепы массой до 2722 килограммов.

QX60 позаимствует у Pathfinder и селектор режимов движения, но только с пятью профилями вместо семи. Привод – полный Intelligent All-Wheel Drive с гидравлической муфтой в задней оси, софт которой оценивает дорожную обстановку при помощи датчиков и умеет подключать ось еще до начала пробуксовки.