В России отзывают Infiniti из-за взрывающихся подушек безопасности

Как указано на сайте ведомства, речь идет о подушке безопасности переднего пассажира. Во время объявленной ранее отзывной кампании было обнаружено, что мешок подушки сложен в узкой части, из-за чего внутреннее давление может резко вырасти при срабатывании в условиях высокой температуры. Это, в свою очередь, приведет к разрыву эйрбега.
На всех отозванных кроссоверах в сервисных центрах японской марки бесплатно заменят модуль подушки безопасности пассажира. Всех владельцев проблемных вседорожников оповестят об отзыве по телефону или электронной почте. Также можно самостоятельно записаться на обслуживание, сверившись со списком VIN-номеров на сайте Росстандарта.
В нынешнем году это только второй отзыв автомобилей, который Infiniti объявляет в России. Предыдущую акцию Росстандарт согласовал в конце марта: она затронула 36 экземпляров Q70, проданных с 2010 по 2014 год, — им понадобилась замена карданного вала.
В прошлом году из-за дефектных подушек безопасности Infiniti отозвала 3932 внедорожника QX56 (Z62), реализованных на российском рынке с 22 ноября 2009 по 25 января 2013 года. На автомобилях обнаружили проблему с подушкой безопасности водителя.