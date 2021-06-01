В России отзывают Infiniti из-за взрывающихся подушек безопасности

На всех отозванных кроссоверах в сервисных центрах японской марки бесплатно заменят модуль подушки безопасности пассажира. Всех владельцев проблемных вседорожников оповестят об отзыве по телефону или электронной почте. Также можно самостоятельно записаться на обслуживание, сверившись со списком VIN-номеров на сайте Росстандарта.

В нынешнем году это только второй отзыв автомобилей, который Infiniti объявляет в России. Предыдущую акцию Росстандарт согласовал в конце марта: она затронула 36 экземпляров Q70, проданных с 2010 по 2014 год, — им понадобилась замена карданного вала.