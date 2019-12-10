Дилер Infiniti продал клиенту Tesla, потому что у марки пока нет электрокаров

Руководство Infiniti de Sherbrooke на странице дилерского центра в Facebook поздравило Стива Люссье с приобретением нового автомобиля, назвав сделку временной. Видимо, на «Тесле» мэр Шербрука будет ездить пока в шоурумах не появятся электрические Infiniti, и произойдет это не раньше 2021 года.
Согласно новой стратегии электрификации, батарейные машины выйдут на рынок одновременно с подзаряжаемыми гибридами. Дизайнеры легковушек Infiniti будут вдохновляется концептом Q Inspiration, а к 2025 году «зеленые» модели обеспечат более половины глобальных продаж марки.
Ранее стало известно, что на разработанной с нуля электрической платформе планируют создать сразу несколько моделей. Одной из них и станет седан с внешностью концепт-кара Q Inspiration — его производство развернут в Пекине.