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18:16

Дилер Infiniti продал клиенту Tesla, потому что у марки пока нет электрокаров

Покупателем стал мэр канадского Шербрука

Алексей Носаченко
Дилерский центр Infiniti de Sherbrooke в провинции Квебек, Канада, исполнил желание своего самого лояльного клиента — мэра Шербрука Стива Люссье, который захотел приобрести электромобиль. Так как у японской марки сейчас нет батарейных моделей, то Люссье продали Tesla Model 3.

Руководство Infiniti de Sherbrooke на странице дилерского центра в Facebook поздравило Стива Люссье с приобретением нового автомобиля, назвав сделку временной. Видимо, на «Тесле» мэр Шербрука будет ездить пока в шоурумах не появятся электрические Infiniti, и произойдет это не раньше 2021 года.

Согласно новой стратегии электрификации, батарейные машины выйдут на рынок одновременно с подзаряжаемыми гибридами. Дизайнеры легковушек Infiniti будут вдохновляется концептом Q Inspiration, а к 2025 году «зеленые» модели обеспечат более половины глобальных продаж марки.

Ранее стало известно, что на разработанной с нуля электрической платформе планируют создать сразу несколько моделей. Одной из них и станет седан с внешностью концепт-кара Q Inspiration — его производство развернут в Пекине.