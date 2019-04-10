Электроседан Infiniti раскрыли до премьеры

Внешняя стилистика Qs Inspiration выполнена в том же ключе, что и кроссовер QX Inspiration, показанного на автосалоне в Детройте. По замыслу, новый фирменный стиль создает «бескомпромиссный современный силуэт», меняет пропорции и общий подход к проектированию. Это достигается в том числе за счет перехода на новую платформу, разработанную специально для электромобилей.
Ранее компания сообщила, что минималистичный подход будет прослеживаться не только в экстерьере, но и в интерьере. Салон седана разделен на две зоны: «чистый» и свободный от лишних элементов кокпит и «расслабляющее» пространство для пассажиров. По своей значимости новый концепт ставят на один уровень с Q45, который дебютировал в 1989 году.
В начале года компания Nissan показала схожий концепт под названием IMs с электрической силовой установкой мощностью 483 лошадиные силы (800 Нм).
На одной зарядке седан может проехать 612 километров. Особенность — посадочная формула 2+1+2: задний «трон» при необходимости можно превратить в два дополнительных посадочных места.