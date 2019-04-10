Электроседан Infiniti раскрыли до премьеры

Ранее компания сообщила, что минималистичный подход будет прослеживаться не только в экстерьере, но и в интерьере. Салон седана разделен на две зоны: «чистый» и свободный от лишних элементов кокпит и «расслабляющее» пространство для пассажиров. По своей значимости новый концепт ставят на один уровень с Q45, который дебютировал в 1989 году.