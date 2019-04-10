Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
16:38

Электроседан Infiniti раскрыли до премьеры

Концепт получит дизайн в стиле кроссовера QX Inspiration

В Сети опубликовали фотографии концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировая премьера которого состоится на автосалоне в Шанхае 16 апреля. Новинка получит внешность в стиле шоу-кара QX Inspiration и станет предвестником серийной модели.
Загрузка...

Внешняя стилистика Qs Inspiration выполнена в том же ключе, что и кроссовер QX Inspiration, показанного на автосалоне в Детройте. По замыслу, новый фирменный стиль создает «бескомпромиссный современный силуэт», меняет пропорции и общий подход к проектированию. Это достигается в том числе за счет перехода на новую платформу, разработанную специально для электромобилей.

Ранее компания сообщила, что минималистичный подход будет прослеживаться не только в экстерьере, но и в интерьере. Салон седана разделен на две зоны: «чистый» и свободный от лишних элементов кокпит и «расслабляющее» пространство для пассажиров. По своей значимости новый концепт ставят на один уровень с Q45, который дебютировал в 1989 году.

>
Reload
1 / 5

В начале года компания Nissan показала схожий концепт под названием IMs с электрической силовой установкой мощностью 483 лошадиные силы (800 Нм).

Концепт-кар Nissan IMs

На одной зарядке седан может проехать 612 километров. Особенность — посадочная формула 2+1+2: задний «трон» при необходимости можно превратить в два дополнительных посадочных места.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...