Создан огромный броневик, чтобы ездить каждый день

Inkas Sentry Civilian базируется на платформе Ford F-550 с усиленной подвеской, тормозами и новым кузовом. В движение броневик приводит 6,7-литровый дизель V8, выдающий более 330 лошадиных сил. Коробка — десятиступенчатый автомат; привод — полный. В салоне могут разместить до семи пассажиров. В их распоряжении есть система отопления и кондиционирования, мини-бар, сейф, доступ к системам ночного видения и кругового обзора.
Версия Inkas Sentry MPV для спецподразделений немного отличается от гражданской машины. У него броня уровня BR6, более мощный двигатель (367 сил) и шестидиапазонный «автомат». Максимальная скорость Sentry MPV составляет 140 километров в час. В зависимости от назначения, броневик можно укомплектовать поворотной турелью, устройством звукового оповещения, лебедкой с электронным управлением, системой ночного видения и дополнительной защитой моторного отсека.
Летом 2017 года на авиасалоне МАКС дебютировал новый российский броневик Buran. Машина с классом защиты 6А способна выдержать выстрелы из СВД с любого расстояния и любым патроном. Кроме того, недавно чеченский «Болат» показал первый экземпляр своего военного внедорожника.