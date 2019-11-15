Создан огромный броневик, чтобы ездить каждый день

Inkas Sentry Civilian базируется на платформе Ford F-550 с усиленной подвеской, тормозами и новым кузовом. В движение броневик приводит 6,7-литровый дизель V8, выдающий более 330 лошадиных сил. Коробка — десятиступенчатый автомат; привод — полный. В салоне могут разместить до семи пассажиров. В их распоряжении есть система отопления и кондиционирования, мини-бар, сейф, доступ к системам ночного видения и кругового обзора.