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16:47

Создан огромный броневик, чтобы ездить каждый день

Обновилась гражданская версия внедорожника Inkas Sentry

Канадская фирма Inkas обновила гражданскую версию внедорожника Sentry, предназначенного для правоохранительных органов. Автомобиль построен на базе тяжелого пикапа и в качестве опции предлагает бронирование кузова до уровня баллистической защиты BR6. В этом случаен он будет защищен от обстрела автоматическим оружием пулями калибра 7,62 и подрыва двух осколочных гранат DM51.

Inkas Sentry Civilian базируется на платформе Ford F-550 с усиленной подвеской, тормозами и новым кузовом. В движение броневик приводит 6,7-литровый дизель V8, выдающий более 330 лошадиных сил. Коробка — десятиступенчатый автомат; привод — полный. В салоне могут разместить до семи пассажиров. В их распоряжении есть система отопления и кондиционирования, мини-бар, сейф, доступ к системам ночного видения и кругового обзора.

Версия Inkas Sentry MPV для спецподразделений немного отличается от гражданской машины. У него броня уровня BR6, более мощный двигатель (367 сил) и шестидиапазонный «автомат». Максимальная скорость Sentry MPV составляет 140 километров в час. В зависимости от назначения, броневик можно укомплектовать поворотной турелью, устройством звукового оповещения, лебедкой с электронным управлением, системой ночного видения и дополнительной защитой моторного отсека.

Летом 2017 года на авиасалоне МАКС дебютировал новый российский броневик Buran. Машина с классом защиты 6А способна выдержать выстрелы из СВД с любого расстояния и любым патроном. Кроме того, недавно чеченский «Болат» показал первый экземпляр своего военного внедорожника.