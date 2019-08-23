Porsche Taycan получил пять экранов в салоне

Ранее стало известно, что Taycan предложат в трех версиях: Taycan, Taycan S и Taycan Turbo. В «базе» заднеприводный электрокар получит батарею на 80 киловатт-часов и электромотор мощностью 326 либо 381 лошадиная сила. Вариант 4S с двумя электромоторами (суммарная отдача 435 или 490 лошадиных сил) оснастят аккумулятором емкостью 96 киловатт-часов, а установка топового Turbo будет выдавать 629 сил и 880 Нм момента.

Несмотря на то, что до премьеры Porsche Taycan осталось еще две недели, новинку заказали свыше 30 тысяч человек. В компании заявили, что уже в свой дебютный год на рынке модель может превзойти по продажам культовый 911-й.