Porsche Taycan получил пять экранов в салоне

«Тайкан» получил изогнутый 16,8-дюймовый дисплей виртуальной приборной панели со шкалой используемой мощности, причем по краям он сенсорный – там имеются «кнопки» включения наружного света и выбор ездовых режимов. Далее установлен экран мультимедийной системы диагональю 10,9 дюймов. Если его будет недостаточно, за отдельную плату можно заказать точно такой же для переднего пассажира.
Еще один дисплей, 8,4-дюймовый, вмонтирован в центральную консоль. С помощью него можно управлять климатической системой. И, наконец, опционально доступен 5,9-дюймовый экран для пассажиров второго ряда. Кроме всего перечисленного, Taycan стал первым серийным автомобилем со встроенным доступом к библиотеке iTunes Store с 50-миллионным хранилищем песен.
Не обошлось и без обязательных атрибутов большинства современных автомобилей: умного голосового помощника, который активируется фразой «Hey, Porsche», а также возможности выбрать обивку салона из экокожи, причем при ее изготовлении используются листья оливкового дерева. Также доступен и полностью синтетический материал Race-Tex из переработанных волокон полиэстера.
Ранее стало известно, что Taycan предложат в трех версиях: Taycan, Taycan S и Taycan Turbo. В «базе» заднеприводный электрокар получит батарею на 80 киловатт-часов и электромотор мощностью 326 либо 381 лошадиная сила. Вариант 4S с двумя электромоторами (суммарная отдача 435 или 490 лошадиных сил) оснастят аккумулятором емкостью 96 киловатт-часов, а установка топового Turbo будет выдавать 629 сил и 880 Нм момента.
Несмотря на то, что до премьеры Porsche Taycan осталось еще две недели, новинку заказали свыше 30 тысяч человек. В компании заявили, что уже в свой дебютный год на рынке модель может превзойти по продажам культовый 911-й.