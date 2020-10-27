Особую версию Rolls-Royce Wraith посвятили Солнечной системе

Как правило, дизайнерам отделения Bespoke приходится иметь дело лишь с общим видением того, что в итоге хочет получить заказчик. Но в случае с Rolls-Royce Wraith — Inspired By Earth работа велась одновременно на двух уровнях: на более широком, макроуровне стилисты искали способы воплотить в декоре особенности строения нашей Солнечной системы, на микроуровне — вынести на передний план то место, которое клиент называет домом.