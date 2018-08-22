Раскрыт интерьер обновленной Lada Granta

Судя по снимкам, интерьер почти в точности копирует салон «Калины». Различаются лишь декоративные вставки и приборная панель (ее рассекретили в начале августа). Кроме того, у «Гранты» появились декоративные Х-образные вставки в районе воздуховодов на центральной консоли.