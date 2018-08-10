Графику приборной панели позаимствуют у Vesta

Пульс

Вот так будет выглядеть приборка обновленной «Гранты»

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10 августа 2018

Обновленная Lada Granta, публичный дебют которой состоится на Московском международном автосалоне, вероятно, получит измененную приборную панель. Ее изображения появились в августовском бюллетене «Промышленные образцы», опубликованном Федеральной службой по интеллектуальной собственности («Роспатент»).

[«Лада» твоей мечты: самые крутые экспортные машины «АвтоВАЗа»](https://motor.ru/selector/lada-1.htm)

«Лада» твоей мечты: самые крутые экспортные машины «АвтоВАЗа»

От старой приборной панели новая «приборка» будет отличаться графикой тахометра и спидометра — их выполнят в стиле «Весты», а также черно-белым дисплеем бортового компьютера, объединенным с панелью для индикаторов.

В середине июля «АвтоВАЗ» раскрыл внешность обновленного седана Granta. Дизайн передней части кузова модели выполнили в фирменном «Х-стиле» с другими фарами головного света, решеткой радиатора и бамперами. Позднее в Сети раскрыли хэтчбек и лифтбек.

Информации о технической начинке обновленной Lada Granta по-прежнему нет. Текущая модельпредлагается с 1,6-литровыми моторами мощностью 87, 98 и 106 сил. На модификацию Sport устанавливается 114-сильный двигатель. Коробки — пятиступенчатая «механика» или четырехдиапазонный «автомат».

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