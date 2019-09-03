Новый гоночный электрокар Hyundai сравнили с чудовищем Франкенштейна

Известно, что новинка была разработана усилиями Hyundai Motorsport и построена в штаб-квартире в Альценау, Германия. Из тизерного ролика становится понятно, что речь идет о полностью электрическом автомобиле, подготовленном для гонок: на кадрах промелькнули передний сплиттер и массивное антикрыло сзади, а также ливрея Hyundai Motorsport и литера N.

Hyundai подготовил ко Франкфуртскому автосалону и другие новинки: следующее поколение хэтчбека i10 для европейского рынка и полностью электрический шоу-кар в ретро-стиле.