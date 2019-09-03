Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
11:33

Новый гоночный электрокар Hyundai сравнили с чудовищем Франкенштейна

Новинку представят на автосалоне во Франкфурте 10 сентября

В тизерном ролике, посвященном таинственной премьере Hyundai во Франкфурте, в шуточной форме рассказали об истории появления новой гоночной машины с отсылкой к чудовищу Франкенштейна. В видео содержится несколько подсказок о том, что готовит спортивное подразделение южнокорейского бренда.

В ролике итальянский гонщик и действующий чемпион WTCR Габриэле Тарквини выступил в роли «безумного ученого», который использует электричество, чтобы «оживить» автомобиль под покрывалом. В комментарии к видео говориться, что «он всегда называл Hyundai i30 N своим детищем, но на этот раз он создал монстра».

Известно, что новинка была разработана усилиями Hyundai Motorsport и построена в штаб-квартире в Альценау, Германия. Из тизерного ролика становится понятно, что речь идет о полностью электрическом автомобиле, подготовленном для гонок: на кадрах промелькнули передний сплиттер и массивное антикрыло сзади, а также ливрея Hyundai Motorsport и литера N.

Hyundai подготовил ко Франкфуртскому автосалону и другие новинки: следующее поколение хэтчбека i10 для европейского рынка и полностью электрический шоу-кар в ретро-стиле.