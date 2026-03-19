Новости
Опубликовано 19 марта 2026, 14:49
1 мин.

Из Lada Niva сделали грузовик наподобие «Соболя»

АвтоВАЗ покажет свой ассортимент моделей дилерам Lada. АвтоВАЗ проводит дилерскую конференцию. Как отмечает пресс-служба автогиганта, сегодня сеть официальных салонов Lada только на территории России включает более 340 центров. Мероприятие является возможностью «сверить часы», чтобы двигаться вперёд дальше.
Грузовая Lada Niva
© АвтоВАЗ
Алексей Кованов
По случаю конференции перед заводоуправлением были выставлены многочисленные модификации автомобилей Lada. В их числе — двуместный пикап на базе Lada Niva Legend.

На фотографиях можно рассмотреть полурамную конструкцию, рессорную заднюю подвеску и внушительных размеров бортовую платформу. Привод, очевидно, остался полным.

Из других особенностей стоит перечислить окраску матовой эмалью «защитного» цвета, а также небольшой багажник на крыше кабины, где смонтирована световая балка.

Возле автомобилей установлены флаги «Lada Busines» — это новое обособленное направление, которое сосредоточится на корпоративных клиентах, чтобы предложит им полный спектр специализированной техники.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ продлил ОТТС на Lada Niva Legend до 2029 года. Российский автопроизводитель получил новое Одобрение типа транспортного средства на семейство внедорожников Lada Niva Legend.