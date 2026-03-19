Из Lada Niva сделали грузовик наподобие «Соболя»

По случаю конференции перед заводоуправлением были выставлены многочисленные модификации автомобилей Lada. В их числе — двуместный пикап на базе Lada Niva Legend.

На фотографиях можно рассмотреть полурамную конструкцию, рессорную заднюю подвеску и внушительных размеров бортовую платформу. Привод, очевидно, остался полным.

Из других особенностей стоит перечислить окраску матовой эмалью «защитного» цвета, а также небольшой багажник на крыше кабины, где смонтирована световая балка.

Возле автомобилей установлены флаги «Lada Busines» — это новое обособленное направление, которое сосредоточится на корпоративных клиентах, чтобы предложит им полный спектр специализированной техники.