На российском рынке появится китайский электрический кроссовер

Кроссовер JAC iEV7S комплектуется батареей емкостью 39 киловатт-часов и электрической силовой установкой мощностью 116 лошадиных сил. Заявленный запас хода – 280 километров по циклу NEDC. В списке стандартного оборудования указаны фронтальные подушки, система помощи при старте на подъеме, светодиодные дневные ходовые огни и акустическая система, которая призвана предупредить пешеходов о приближении электромобиля.
Компактный iEV7S достигает в длину 4135 миллиметров, в ширину – 1750 миллиметров, а в высоту – 1560 миллиметров. Колесная база равна 2490 миллиметрам, а дорожный просвет составляет 150 миллиметров.
На сегодняшний день линейка JAC представлена в России кроссоверами S3 (от 745 тысяч рублей), S5 (от 899 тысяч рублей) и пикапом T6, который стоит от 1,3 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что компания Mitsubishi может вернуть на российский рынок электрический хэтчбек i-MiEV и гибридную модификацию Outlander PHEV, продажи которых прекратились еще в 2015 году. Кроме того, Nissan не исключает появление в стране электрокара Leaf.