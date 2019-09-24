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12:32

На российском рынке появится китайский электрический кроссовер

В стране будет продаваться JAC iEV7S с нулевым уровнем выбросов

JAC iEV7S
Компания JAC Motors запланировала поставки электрокросса iEV7S в Россию – модель поступит в продажу в 2020-2021 годах. Такой автомобиль уже продается на украинском рынке, где он стоит примерно 1,7 миллиона рублей (650 тысяч гривен).

Кроссовер JAC iEV7S комплектуется батареей емкостью 39 киловатт-часов и электрической силовой установкой мощностью 116 лошадиных сил. Заявленный запас хода – 280 километров по циклу NEDC. В списке стандартного оборудования указаны фронтальные подушки, система помощи при старте на подъеме, светодиодные дневные ходовые огни и акустическая система, которая призвана предупредить пешеходов о приближении электромобиля.

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Компактный iEV7S достигает в длину 4135 миллиметров, в ширину – 1750 миллиметров, а в высоту – 1560 миллиметров. Колесная база равна 2490 миллиметрам, а дорожный просвет составляет 150 миллиметров.

На сегодняшний день линейка JAC представлена в России кроссоверами S3 (от 745 тысяч рублей), S5 (от 899 тысяч рублей) и пикапом T6, который стоит от 1,3 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что компания Mitsubishi может вернуть на российский рынок электрический хэтчбек i-MiEV и гибридную модификацию Outlander PHEV, продажи которых прекратились еще в 2015 году. Кроме того, Nissan не исключает появление в стране электрокара Leaf.