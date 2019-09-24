На российском рынке появится китайский электрический кроссовер

На сегодняшний день линейка JAC представлена в России кроссоверами S3 (от 745 тысяч рублей), S5 (от 899 тысяч рублей) и пикапом T6, который стоит от 1,3 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что компания Mitsubishi может вернуть на российский рынок электрический хэтчбек i-MiEV и гибридную модификацию Outlander PHEV, продажи которых прекратились еще в 2015 году. Кроме того, Nissan не исключает появление в стране электрокара Leaf.