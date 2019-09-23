Mitsubishi рассчитывает вернуть на российский рынок две модели

Вместе с электромобилем и гибридом от Mitsubishi в России может официально появиться и электрический Nissan Leaf – такую возможность в российском офисе японского бренда не исключают. Несмотря на то, что конкретного решения по этому вопросу пока нет, модель еще осенью 2018 года получила Одобрение типа транспортного средства.
Что же касается Mitsubishi Outlander PHEV и i-MiEV, то они продавались в стране вплоть до 2015 года, но особым спросом не пользовались во многом из-за высокой стоимости.
По данным «Автостата», за восемь месяцев 2019 года в России было продано 238 новых электромобилей, что в 2,5 раза превышает показатель того же периода 2018 года. На фоне роста спроса эксперты выдвинули ряд идей о введении льгот для владельцев экологически чистого транспорта. В частности, обсуждались бесплатный проезд по платным трассам и возможность пользоваться выделенными полосами для общественного транспорта.