В России появился китайский электрокар за 2,3 миллиона рублей

Хэтчбек, который сама компания позиционирует как кроссовер, достигает в длину 4135 миллиметров, в ширину – 1750 миллиметров, а в высоту – 1560 миллиметров. Колёсная база равна 2490 миллиметрам – на 14 миллиметров больше, чем у хэтчбека Lada Granta. Дорожный просвет составляет 130 миллиметрам.

До России автомобиль добрался в единственной комплектации Luxury. В список оснащения входят две подушки безопасности, система бесключевого доступа, подогрев передних сидений, зеркала с электроприводом, камеры кругового обзора и климат-контроль. Также имеется мультимедийная система с сенсорным экраном, парктроники, датчик света и противотуманки с подсветкой поворотов.