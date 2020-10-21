На заводе JAC заметили новый кроссовер. Он может появиться в России

Пока же в России продаётся дореформенный S3, который комплектуется 1,6-литровым двигателем мощностью 109 лошадиных сил в паре с «механикой» либо вариатором. Цены на модель стартуют от 724 тысяч рублей.

Новый S3 отличается от старого новой радиаторной решёткой, двухъярусной оптикой и другими бамперами. В салоне установлен сенсорный экран мультимедийной системы, обновлённая приборная панель, а за доплату доступна панорамная крыша.