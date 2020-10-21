12:06

На заводе JAC заметили новый кроссовер. Он может появиться в России

JAC S3 нового поколения сфотографировали на предприятии «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане

Новый JAC S3 © JAC
Лиза Будрина
На заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане был замечен JAC S3 нового поколения. Новинка попала в объективы камер в конце сентября во время визита на предприятие премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, однако только сейчас на автомобиль обратили внимание. Не исключено, что модель доберётся до России.

По информации портала «Китайские автомобили», S3 был выставлен на территории предприятия наравне с другой готовящейся к производству моделью JAC, лифтбеком J7. Последний уже сертифицирован в России и, как ожидается, поступит в продажу до конца 2020 года. Кроме того, ранее в компании уже озвучивали планы по выводу на рынок нового JAC S3, однако это произойдёт не раньше 2021 года.

Кадр из сюжета на телеканале «Хабар 24»

Хабар 24

Пока же в России продаётся дореформенный S3, который комплектуется 1,6-литровым двигателем мощностью 109 лошадиных сил в паре с «механикой» либо вариатором. Цены на модель стартуют от 724 тысяч рублей.

Новый S3 отличается от старого новой радиаторной решёткой, двухъярусной оптикой и другими бамперами. В салоне установлен сенсорный экран мультимедийной системы, обновлённая приборная панель, а за доплату доступна панорамная крыша.

Старый JAC S3
JAC
Новый JAC S3
JAC

Изменения затронули и моторную линейку. S3 следующего поколения получил «атмосферник» объёмом 1,5 литра, который выдаёт 116 лошадиных сил и сочетается с механической коробкой передач. Полный привод, как и раньше, не предусмотрен. Новинка уже продаётся в Китае там она стоит от 67,9 тысячи юаней (785 тысяч рублей по нынешнему курсу).

Помимо старого S3 компания JAC продаёт в России кроссовер S5 (от 1 024 000 рублей), пикап T6 (1 399 000 рублей) и электромобиль iEV7S (2 299 000 рублей).

Источник: Китайские автомобили