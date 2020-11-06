JAC S5 для России получил топовую комплектацию с «роботом»

По данным «Китайских автомобилей», автомобиль в новой комплектации DCT Intelligent является первым экземпляром обновленного JAC для России. От предшественника его отличает шильдик, в который вписано название марки, а также расширенное оснащение.
В новый список входит бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, двухзонный климат-контроль, заменивший кондиционер, и электромеханический ручной тормоз на тоннеле. Также имеется электрорегулировка водительского сиденья, датчик дождя, передний парктроник и воздуховоды для задних пассажиров.
Китайские автомобили
Появились подробности о семиместном кроссовере JAC для России
Такой S5 укомплектован уже знакомой 2,0-литровой «турбочетверкой», развивающей 150 лошадиных сил и 235 Нм крутящего момента, а пару ей составляет новая коробка – шестидиапазонный «робот». Ранее кроссовер предлагался в России только с пяти- или шестиступенчатой «механикой».
Китайские автомобили
На официальном российском сайте JAC новая комплектация пока не появилась – ожидается, что китайская марка объявит о ней в ближайшее время. Пока большинству россиян S5 доступен в трех прежних модификациях: Comfort, Luxury и Intelligent, стоимость которых стартует с 939 000, 999 000 и 1 109 000 рублей соответственно. Кроме 150-сильной «четверки» S5 предлагается с безнаддувным двигателем того же объема на 136 сил и 190 Нм момента.
Тем временем JAC готовится вывести на российский рынок еще одну новинку – лифтбэк J7. Автомобиль, который появится у дилеров в ноябре, будет доступен в трех комплектациях с безальтернативным двигателем и тремя вариантами трансмиссии на выбор.