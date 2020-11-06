JAC S5 для России получил топовую комплектацию с «роботом»

По данным «Китайских автомобилей», автомобиль в новой комплектации DCT Intelligent является первым экземпляром обновленного JAC для России. От предшественника его отличает шильдик, в который вписано название марки, а также расширенное оснащение.

В новый список входит бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, двухзонный климат-контроль, заменивший кондиционер, и электромеханический ручной тормоз на тоннеле. Также имеется электрорегулировка водительского сиденья, датчик дождя, передний парктроник и воздуховоды для задних пассажиров.