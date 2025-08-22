Другой Jaecoo J7: в России представят кроссовер в духе Range Rover

В новой спецверсии Jaecoo J7 получил уменьшенную решетку радиатора, по форме напоминающую оную у Range Rover, крупный передний бампер, но сохранил узнаваемую «пиксельную» оптику Jaecoo.

Также от обычного J7 ее отличают менее угловатые зеркала заднего вида и иное расположение логотипа бренда — здесь он венчает капот. Сзади, судя по снимкам близнеца от Chery, у кроссовера тоже другой бампер с разнесенными по бокам патрубками выхлопной системы.