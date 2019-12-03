Представлен обновленный Jaguar F-Type

Ключевое обновление в интерьере — появление новой 12,3-дюймовой виртуальной приборной панели вместо классических «колодцев» аналоговых шкал. Кроме того, спорткары получили иную информационно-развлекательную систему Touch Pro, совместимую с Android Auto и Apple CarPlay. Новая медиасистема способна обновляться «по воздуху» без посещения дилерских центров.

Помимо этого, улучшились отделочные материалы и изменились кнопки на центральном тоннеле. Из гаммы исчезла топовая версия SVR — её место отныне занимает модификация R с форсированным V8 5.0.