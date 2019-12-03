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10:13

Представлен обновленный Jaguar F-Type

Jaguar показал рестайлинговую версию спорткара

© Jaguar
Сергей Ильин
Фирма Jaguar провела презентацию обновлённого купе F-Type. Спорткар получил полностью переосмысленный дизайн передней части кузова, обзавёлся цифровой приборной панелью и новой информационно-развлекательной системой. Но при этом сохранил линейку силовых агрегатов и незначительно подорожал. Аналогичные изменения получил кабриолет.

Экстерьер обновленного Jaguar F-Type не стал сюрпризом: внешность рестайлинговой модели стала известна накануне премьеры. Спорткар получил более низкий нос с тонкими горизонтальными светодиодными фарами, увеличенные воздухозаборники бампера, видоизменённый капот и крылья. Сзади новинку проще всего узнать по иной форме фонарей без круглых вставок. Выхлопная система, задний бампер и диффузор F-Type по-прежнему будут варьироваться в зависимости от версии.

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Ключевое обновление в интерьере — появление новой 12,3-дюймовой виртуальной приборной панели вместо классических «колодцев» аналоговых шкал. Кроме того, спорткары получили иную информационно-развлекательную систему Touch Pro, совместимую с Android Auto и Apple CarPlay. Новая медиасистема способна обновляться «по воздуху» без посещения дилерских центров.

Помимо этого, улучшились отделочные материалы и изменились кнопки на центральном тоннеле. Из гаммы исчезла топовая версия SVR — её место отныне занимает модификация R с форсированным V8 5.0.

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Фото: Салон Jaguar F-Type SVR до обновления

Вопреки слухам о том, что F-Type перейдёт с V-образной наддувной «шестёрки» на модульный рядный агрегат линейки Ingenium, гамма моторов осталась неизменной. Базовый спорткар с задним приводом сохранил 300-сильную «турбочетвёрку» 2.0, для рынка США будет доступна полноприводная версия с 385-сильным V6 3.0, а модификации с 5,0-литровым компрессорным V8 по-прежнему выдают до 575 лошадиных сил (680 Нм).

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Для спорткаров с двигателем V8 Jaguar подготовил специальную выхлопную систему с функцией тихого запуска. Кроме того, на европейском рынке F-Type вновь появится с 450-сильным (580 Нм крутящего момента) восьмицилиндровым двигателем в сочетании с задним или полным приводом. Топ-версия F-Type R с 575-сильным мотором получила перенастроенную подвеску с новыми адаптивными амортизаторами, доработанными пружинами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Самое быстрое купе способно разгоняться с места до 100 километров в час за 3,7 секунды и достигать максимальной скорости в 300 километров в час.

Цены на обновлённый F-Type в Великобритании стартуют с 54 тысяч фунтов стерлингов (около 4 миллионов 484 тысяч рублей). Это на 1750 фунтов стерлингов (около 145 тысяч рублей) больше, чем просили за купе до обновления. В Европе купе доступно к заказу со стартовой ценой 64,2 тысячи евро (около 4 миллионов 563 тысяч рублей), а карбиолет обойдётся минимум в 71,2 тысячи евро (около 5 миллионов 61 тысячи рублей).

В России рестайлинговые Jaguar F-Type тоже появятся. Сейчас цены на модель стартуют с 5 миллионов 315 тысяч рублей — во столько оценивается заднеприводное купе с 300-сильной «турбочетвёркой» 2.0.