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13:26

Все новые машины Jaguar Land Rover будут обновляться «по воздуху»

Функция станет стандартной для медиакомплексов Touch Pro и Touch Pro Duo

Алексей Носаченко
Все новые модели концерна Jaguar Land Rover получат возможность обновления прошивки мультимедийного комплекса «по воздуху». Расширенная функциональность станет доступна покупателям машин с системами Touch Pro и Touch Pro Duo, а владельцам старых автомобилей предложат установить модернизированное оборудование на специальных условиях.

Поддержка обновлений беспроводным путем (Software Over The Air, SOTA) дебютировала на новом Land Rover Defender. А теперь эту возможность получат все автомобили JLR, оснащенные медиасистемами Touch Pro и Touch Pro Duo с двумя дисплеями, как на Range Rover Velar. Также стандартным для таких машин станет набор Smartphone Pack, добавляющий совместимость с технологией Apple CarPlay.

Владельцам старых автомобилей предложат переоборудовать их машины для поддержки SOTA, а также установить последние версии мультимедийных систем. По словам Jaguar Land Rover, с новым оборудованием смогут работать практически все модели, выпущенные с 2015 года — а это около полумиллиона автомобилей.

Внедрение SOTA стало частью глобальной стратегии концерна по переходу к цифровым сервисам. Первым такую возможность получил новый Defender, которому также досталась мультимедийная система Pivi Pro. Она отличается более простым и понятным интерфейсом, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto, возможностью подключения двух смартфонов по Bluetooth и беспроводной зарядки.