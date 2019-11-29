Все новые машины Jaguar Land Rover будут обновляться «по воздуху»

Поддержка обновлений беспроводным путем (Software Over The Air, SOTA) дебютировала на новом Land Rover Defender. А теперь эту возможность получат все автомобили JLR, оснащенные медиасистемами Touch Pro и Touch Pro Duo с двумя дисплеями, как на Range Rover Velar. Также стандартным для таких машин станет набор Smartphone Pack, добавляющий совместимость с технологией Apple CarPlay.

Владельцам старых автомобилей предложат переоборудовать их машины для поддержки SOTA, а также установить последние версии мультимедийных систем. По словам Jaguar Land Rover, с новым оборудованием смогут работать практически все модели, выпущенные с 2015 года — а это около полумиллиона автомобилей.