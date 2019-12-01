Внешность обновлённого Jaguar F-Type раскрыли до премьеры

Дизайнеры Jaguar подготовили для F-Type совсем другое «лицо» в стиле обновлённого седана XE и кроссовера F-Pace: спорткар получил вытянутую узкую горизонтальную оптику, новые бампера, передние крылья иной формы и воздухозаборники увеличенной площади. Площадь капота стала больше, а прорези больше не закрыты декоративными решётками.
Фото: instagram.com/allcarnews
Сзади узнать рестайлинговый F-Type можно форме фонарей: они лишились круглой вставки и получили графику в духе электрического кроссовера I-Pace. Кроме того, незначительно изменился диффузор и дизайн выхлопной системы.
Оформление экстерьера пока не рассекречено, но британская пресса считает, что купе и кабриолет получат новую цифровую приборную панель, знакомую по Jaguar XE и более функциональную информационно-развлекательную систему. Кроме того, F-Type ожидает большее разнообразие материалов отделки салона.
С рестайлингом F-Type может лишиться V-образных наддувных «шестерок» и перейти на новую линейку рядных шестицилиндровых модульных двигателей семейства Ingenium. Также не исключен дебют умеренно-гибридной версии.
Премьера обновлённого семейства Jaguar F-Type состоится завтра. Мероприятие пройдёт в партнёрстве с производителем масштабных моделей игрушек Hot Wheels.
В России рестайлинговые Jaguar F-Type тоже появятся. Сейчас цены на модель стартуют с 5 миллионов 315 тысяч рублей — во столько оценивается заднеприводное купе с 300-сильной «турбочетвёркой» 2.0.