Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:59

Внешность обновлённого Jaguar F-Type раскрыли до премьеры

Фотографии экстерьера купе и кабриолета заветились в социальных сетях

© instagram.com/allcarnews
Сергей Ильин
Официальные изображения Jaguar F-Type после рестайлинга появились в интернете накануне дебюта. Британский спорткар получит полностью изменённую переднюю часть, слегка подретушированную корму, обзаведётся новыми колёсными дисками и цветами кузова. Технические характеристики рассекретят в понедельник.

Дизайнеры Jaguar подготовили для F-Type совсем другое «лицо» в стиле обновлённого седана XE и кроссовера F-Pace: спорткар получил вытянутую узкую горизонтальную оптику, новые бампера, передние крылья иной формы и воздухозаборники увеличенной площади. Площадь капота стала больше, а прорези больше не закрыты декоративными решётками.

>
Reload
1 / 3

Фото: instagram.com/allcarnews

Сзади узнать рестайлинговый F-Type можно форме фонарей: они лишились круглой вставки и получили графику в духе электрического кроссовера I-Pace. Кроме того, незначительно изменился диффузор и дизайн выхлопной системы.

Оформление экстерьера пока не рассекречено, но британская пресса считает, что купе и кабриолет получат новую цифровую приборную панель, знакомую по Jaguar XE и более функциональную информационно-развлекательную систему. Кроме того, F-Type ожидает большее разнообразие материалов отделки салона.

С рестайлингом F-Type может лишиться V-образных наддувных «шестерок» и перейти на новую линейку рядных шестицилиндровых модульных двигателей семейства Ingenium. Также не исключен дебют умеренно-гибридной версии.

Премьера обновлённого семейства Jaguar F-Type состоится завтра. Мероприятие пройдёт в партнёрстве с производителем масштабных моделей игрушек Hot Wheels.

В России рестайлинговые Jaguar F-Type тоже появятся. Сейчас цены на модель стартуют с 5 миллионов 315 тысяч рублей — во столько оценивается заднеприводное купе с 300-сильной «турбочетвёркой» 2.0.