Внешность обновлённого Jaguar F-Type раскрыли до премьеры

Сзади узнать рестайлинговый F-Type можно форме фонарей: они лишились круглой вставки и получили графику в духе электрического кроссовера I-Pace. Кроме того, незначительно изменился диффузор и дизайн выхлопной системы.

Оформление экстерьера пока не рассекречено, но британская пресса считает, что купе и кабриолет получат новую цифровую приборную панель, знакомую по Jaguar XE и более функциональную информационно-развлекательную систему. Кроме того, F-Type ожидает большее разнообразие материалов отделки салона.