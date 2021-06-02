Электрический Jaguar I-Pace проехал по самой высокогорной дороге Великобритании

Электрический Jaguar I-Pace проехал по самой высокогорной дороге ВеликобританииЗа рулем электрокара находилась олимпийская чемпионка Элинор Баркер
Высокогорная дорога в Грейт Дан Фелл в первую очередь известна велосипедистам. Благодаря сходству с крайне сложным горным альпийским этапом Тур де Франс, трассу прозвали «Британской Мон-Ванту». Кроме того, из-за серии подъемов и поворотов протяженность которых в общей сложности составляет 8 848 метров и температурах, близких к отрицательным, британцы называют местную дорогу «Эверестинг». Трасса представляет собой узкую полосу асфальта, уклоны которой достигают 20 процентов, а расстояние от точки старта до 848-метровой вершины составляет 547 метров.
Испытать возможности Jaguar I-Pace предстояло олимпийской чемпионке и победителю чемпионата мира по велоспорту Элинор Баркер. Спортсменка совершила 16 подъемов протяженностью 5 800 метров. Во время спуска электрокроссовер использовал технологию рекуперации. Благодаря этому в батарею попало около 60 процентов дополнительной энергии. Преодолев 200 километров пути, электрокар сохранил 31 процент заряда батареи. Этого количества достаточно, чтобы проехать еще 128 километров.
Пока Jaguar заряжали, внешний источник питания в автоматическом режиме обеспечивал подогрев или охлаждение аккумулятора для достижения его идеальной рабочей температуры. Кроме того, дополнительную эффективность обеспечила система Smart Climate, которая, используя датчики ремня безопасности нагревала или охлаждала те области салона, где находился водитель.
Электрический Jaguar I-Pace оборудован электромотором емкостью 172 киловатт-часа. До «сотни» полноприводный кроссовер разгоняется за 4,8 секунды. По циклу WLTP запас хода на одном заряде аккумулятора составляет 470 километров.
В октябре прошлого года китайская компания JAC Motors провела на полигоне НАМИ испытания модели iEV7S. По итогам теста электромобиль установил мировой рекорд, проехав 376 километров на одном заряде батареи.