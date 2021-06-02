Электрический Jaguar I-Pace проехал по самой высокогорной дороге Великобритании

Испытать возможности Jaguar I-Pace предстояло олимпийской чемпионке и победителю чемпионата мира по велоспорту Элинор Баркер. Спортсменка совершила 16 подъемов протяженностью 5 800 метров. Во время спуска электрокроссовер использовал технологию рекуперации. Благодаря этому в батарею попало около 60 процентов дополнительной энергии. Преодолев 200 километров пути, электрокар сохранил 31 процент заряда батареи. Этого количества достаточно, чтобы проехать еще 128 километров.

Пока Jaguar заряжали, внешний источник питания в автоматическом режиме обеспечивал подогрев или охлаждение аккумулятора для достижения его идеальной рабочей температуры. Кроме того, дополнительную эффективность обеспечила система Smart Climate, которая, используя датчики ремня безопасности нагревала или охлаждала те области салона, где находился водитель.