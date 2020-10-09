Китайский электромобиль установил рекорд по дальности пробега в России

В ходе испытаний, прошедших на полигоне НАМИ, специалисты провели беспрерывный заезд электромобиля JAC iEV7S, который продлился 8 часов 14 минут. В ходе теста инженеры смоделировали реальные условия эксплуатации электрокаров в смешанном цикле. Модель передвигалась по трассе с ровным покрытием, большим количеством поворотов, а также с наличием подъемов и спусков. Кроме того, в течение эксперимента электромобиль дважды останавливали для смены водителей.
По итогам испытания китайский электрокар преодолел 376 километров до полной разрядки аккумуляторов со средней скоростью 47 километров в час. Таким образом, инженеры превзошли предыдущую максимальную дальность пробега модели, которая составляла 280 километров. Установленный результат стал рекордным для России, и JAC iEV7S попал в национальную Книгу рекордов в категории «Наибольшее расстояние, преодоленное на серийном электромобиле без подзарядки в России с емкостью аккумулятора не более 40 киловатт-часов».
Задействованный в испытании китайский электромобиль находился в полностью заводском исполнении и не подвергался специальной подготовке. Во время заезда у электрокара работало освещение в автоматическом режиме, в соответствии с ПДД, а также функционировала мультимедийная система. В то же время кондиционер, печка и стеклоочистители не использовались.
В конце августа электрокар Volkswagen ID.3 смог проехать без подзарядки 531 километр, превысив на 111 километров заявленный запаса хода по циклу WLTP. Заезд, призванный проверить энергоэффективность хэтчбека, стартовал в немецком Цвиккау и завершился на северо-востоке Швейцарии.