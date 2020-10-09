Китайский электромобиль установил рекорд по дальности пробега в России

Задействованный в испытании китайский электромобиль находился в полностью заводском исполнении и не подвергался специальной подготовке. Во время заезда у электрокара работало освещение в автоматическом режиме, в соответствии с ПДД, а также функционировала мультимедийная система. В то же время кондиционер, печка и стеклоочистители не использовались.