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15:33

Jaguar прошивкой увеличит запас хода кроссоверов I-Pace

Модернизированный софт разработан в рамках гоночной программы I-Pace eTrophy

Алексей Носаченко
Компания Jaguar выпустит обновление прошивки для I-Pace, которое увеличит запас хода электрокроссовера на восемь процентов. Модернизированный софт разработан в рамках гоночной программы I-Pace eTrophy и теперь доступен для серийных автомобилей.

В распоряжении сайта Electrek оказалось письмо о «программе увеличения запаса хода», которое Jaguar разослал владельцам I-Pace. В нем говорится, что бесплатное обновление прошивки увеличит пробег на восемь процентов: таким образом, вместо 480 километров кроссовер проедет 518 километров по циклу WLTP. После обновления изменится алгоритм работы полного привода в режиме Eco и продолжительность закрытия активных заслонок для улучшения аэродинамики, а батарея сможет работать на более низких значениях уровня заряда.

Данные для улучшений, по словам компании, получены в процессе доводки гоночных I-Pace eTrophy. Однако пригодился и анализ ежедневной эксплуатации автомобилей в реальном мире. «Ай-пейсам» перекалибровали систему рекуперативного торможения — теперь она эффективнее работает при высоком заряде батареи и больше энергии возвращает на низкой скорости — и внесли изменения в программу расчёта остаточного пробега: она тала точнее и быстрее подстраивается под индивидуальный стиль вождения.

Помимо этого, ранние экземпляры I-Pace получат обновленную графику приборной панели, а на всех машинах активируется обновление прошивок «по воздуху».

Ранее Audi анонсировала техническое обновление линейки e-tron, которое затронуло настройки системы рекуперации и терморегулирования кроссоверов. У электромобилей увеличился запас хода без подзарядки, а в списке доступного оснащения появился пакет внешней отделки S line.