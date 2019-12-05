Jaguar прошивкой увеличит запас хода кроссоверов I-Pace

В распоряжении сайта Electrek оказалось письмо о «программе увеличения запаса хода», которое Jaguar разослал владельцам I-Pace. В нем говорится, что бесплатное обновление прошивки увеличит пробег на восемь процентов: таким образом, вместо 480 километров кроссовер проедет 518 километров по циклу WLTP. После обновления изменится алгоритм работы полного привода в режиме Eco и продолжительность закрытия активных заслонок для улучшения аэродинамики, а батарея сможет работать на более низких значениях уровня заряда.

Данные для улучшений, по словам компании, получены в процессе доводки гоночных I-Pace eTrophy. Однако пригодился и анализ ежедневной эксплуатации автомобилей в реальном мире. «Ай-пейсам» перекалибровали систему рекуперативного торможения — теперь она эффективнее работает при высоком заряде батареи и больше энергии возвращает на низкой скорости — и внесли изменения в программу расчёта остаточного пробега: она тала точнее и быстрее подстраивается под индивидуальный стиль вождения.