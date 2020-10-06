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Обновленный Jaguar XF: новый интерьер, меньше моторов и версии для России

Раскрыты фотографии и детальная информация о британском седане после рестайлинга

Обновленный Jaguar XF © Jaguar
Василий Костин
Компания Jaguar представила рестайлинговый седан XF. Модель получила полностью новый интерьер с принципиально иной электронной начинкой (внешность при этом почти не тронута), а моторная гамма сокращена — оставлены только четырёхцилиндровые модели. Также стали известны версии автомобиля для российского рынка.

По словам директора «Ягуара» по дизайну экстерьера Адама Хэттона, целью рестайлинга было дистанцировать среднеразмерный XF от младшей модели XE, одновременно придав ему больше общих черт с родственным кроссовером F-Pace. Обновлённая версия вседорожника была представлена три недели назад в ходе онлайн-презентации из нового дизайн-центра Jaguar в Гейдоне.

Рецепт рестайлинга тот же самый, но выбранные средства скромнее: изменены только пластиковые детали, а вся металлическая штамповка осталась прежней.

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Радиаторная решётка получила ячеистый рисунок и раздалась в размерах, увеличились и боковые воздухозаборники. Фары сохранили прежние очертания, но внутри теперь источник света на светодиодной матрице, а ходовые огни выполнены в виде сдвоенной буквы «J».

На задний бампер добавили хромированную полосу, а заднюю оптику затемнили. Также в ходе рестайлинга Jaguar XF получил новые колёса в трёх вариантах дизайна диаметром от 18 до 20 дюймов.

Интерьер полностью новый, и он словно под копирку заимствован у кроссовера F-Pace: появился виртуальный щиток приборов, громадный изогнутый дисплей мультимедийной системы Pivi Pro и рычаг-селектор «автомата» взамен поворотной шайбы. Трёхспицевый руль заимствован у электромобиля I-Pace.

Среди других любопытных нововведений — климатическая система с ионизатором и фильтрацией уровня PM2.5, которая способна улавливать сверхмелкие частицы и аллергены, а также технология активного подавления шумов.

Обновленный Jaguar XF

Jaguar

Архитектура шасси осталась прежней — как и должно быть при не очень глубоком рестайлинге; а вот электронная платформа полностью новая — англичане называют её EVA 2.0 (Electronic Vehicle Architecture). Её «лицо» — это новая мультимедиа-система Pivi Pro, ранее появившаяся на электромобиле I-Pace и кроссовере F-Pace.

Jaguar XF после рестайлинга

Основные особенности таковы: дисплей диагональю 11,4 дюйма с криволинейным стеклом, два процессора Qualcomm Snapdragon 820Am, операционная система реального времени Blackberry QNX и пара независимых модемов, позволяющих совмещать прослушивание музыки со стриминговых сервисов и загрузку обновлений для софта. Система поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto, и позволяет пользователям подключать через Bluetooth сразу два телефона одновременно.

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Обновленный Jaguar XF

Моторная гамма сокращена. До этого покупателям Jaguar XF предлагалось на выбор до девяти двигателей: бензиновые и дизельные «четвёрки» семейства Ingenium, плюс мощные V-образные «шестёрки» объёмом три литра — бензиновые с компрессором (их исключили ещё два года назад) и дизельные. Причём на младших дизелях даже был выбор между автоматической и ручной коробкой передач.

Теперь на Jaguar XF будут ставить три мотора — только четырёхцилиндровые двигатели семейства Ingenium объёмом два литра. Они агрегатируются исключительно с восьмиступенчатым «автоматом».

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Обновленный Jaguar XF

Единственный дизель мощностью 204 лошадиные силы оснащён системой «мягкого гибрида» — то есть на низких оборотах и большой нагрузке двигателю приходит на помощь ременной стартер-генератор, который в обычных условиях отвечает за систему старт-стоп.

Оба бензиновых мотора снабжены двухвитковым турбокомпрессором и системой изменения подъёма клапанов CVVL, а отличаются лишь степенью форсировки: 250 или 300 лошадиных сил.

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Обновленный Jaguar XF

Кроссовер F-Pace в ходе рестайлинга получил ещё и новые рядные «шестёрки» Ingenium, а вот в семействе XF мощные модели не предусмотрены — во всяком случае, пока.

Для российского рынка гамма моторов немного изменена. Дизель специально для РФ упростили, лишив его гибридных компонентов, а мощность снизили до налогово-выгодных 199 сил. Бензиновый двигатель будет доступен только в одном варианте — его отдачу уменьшили до 249 лошадиных сил, дабы вписать в налоговую рамку. Он способен разогнать машину до 100 километров в час за семь секунд. Дизельный седан доступен с задним приводом, а более мощный бензиновый — только с полным.

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Обновленный Jaguar XF

Продажи обновлённого Jaguar XF в России начнутся весной 2021 года, причём к нам будут поставляться только седаны — универсалы XF Sportbrake останутся прерогативой европейцев.