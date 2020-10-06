Обновленный Jaguar XF: новый интерьер, меньше моторов и версии для России

По словам директора «Ягуара» по дизайну экстерьера Адама Хэттона, целью рестайлинга было дистанцировать среднеразмерный XF от младшей модели XE, одновременно придав ему больше общих черт с родственным кроссовером F-Pace. Обновлённая версия вседорожника была представлена три недели назад в ходе онлайн-презентации из нового дизайн-центра Jaguar в Гейдоне.
Рецепт рестайлинга тот же самый, но выбранные средства скромнее: изменены только пластиковые детали, а вся металлическая штамповка осталась прежней.
Радиаторная решётка получила ячеистый рисунок и раздалась в размерах, увеличились и боковые воздухозаборники. Фары сохранили прежние очертания, но внутри теперь источник света на светодиодной матрице, а ходовые огни выполнены в виде сдвоенной буквы «J».
На задний бампер добавили хромированную полосу, а заднюю оптику – затемнили. Также в ходе рестайлинга Jaguar XF получил новые колёса в трёх вариантах дизайна диаметром от 18 до 20 дюймов.
Интерьер полностью новый, и он словно под копирку заимствован у кроссовера F-Pace: появился виртуальный щиток приборов, громадный изогнутый дисплей мультимедийной системы Pivi Pro и рычаг-селектор «автомата» взамен поворотной шайбы. Трёхспицевый руль заимствован у электромобиля I-Pace.
Среди других любопытных нововведений — климатическая система с ионизатором и фильтрацией уровня PM2.5, которая способна улавливать сверхмелкие частицы и аллергены, а также технология активного подавления шумов.
Jaguar
Архитектура шасси осталась прежней — как и должно быть при не очень глубоком рестайлинге; а вот электронная платформа полностью новая — англичане называют её EVA 2.0 (Electronic Vehicle Architecture). Её «лицо» — это новая мультимедиа-система Pivi Pro, ранее появившаяся на электромобиле I-Pace и кроссовере F-Pace.
Основные особенности таковы: дисплей диагональю 11,4 дюйма с криволинейным стеклом, два процессора Qualcomm Snapdragon 820Am, операционная система реального времени Blackberry QNX и пара независимых модемов, позволяющих совмещать прослушивание музыки со стриминговых сервисов и загрузку обновлений для софта. Система поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto, и позволяет пользователям подключать через Bluetooth сразу два телефона одновременно.
Моторная гамма сокращена. До этого покупателям Jaguar XF предлагалось на выбор до девяти двигателей: бензиновые и дизельные «четвёрки» семейства Ingenium, плюс мощные V-образные «шестёрки» объёмом три литра — бензиновые с компрессором (их исключили ещё два года назад) и дизельные. Причём на младших дизелях даже был выбор между автоматической и ручной коробкой передач.
Теперь на Jaguar XF будут ставить три мотора — только четырёхцилиндровые двигатели семейства Ingenium объёмом два литра. Они агрегатируются исключительно с восьмиступенчатым «автоматом».
Единственный дизель мощностью 204 лошадиные силы оснащён системой «мягкого гибрида» — то есть на низких оборотах и большой нагрузке двигателю приходит на помощь ременной стартер-генератор, который в обычных условиях отвечает за систему старт-стоп.
Оба бензиновых мотора снабжены двухвитковым турбокомпрессором и системой изменения подъёма клапанов CVVL, а отличаются лишь степенью форсировки: 250 или 300 лошадиных сил.
Кроссовер F-Pace в ходе рестайлинга получил ещё и новые рядные «шестёрки» Ingenium, а вот в семействе XF мощные модели не предусмотрены — во всяком случае, пока.
Для российского рынка гамма моторов немного изменена. Дизель специально для РФ упростили, лишив его гибридных компонентов, а мощность снизили до налогово-выгодных 199 сил. Бензиновый двигатель будет доступен только в одном варианте — его отдачу уменьшили до 249 лошадиных сил, дабы вписать в налоговую рамку. Он способен разогнать машину до 100 километров в час за семь секунд. Дизельный седан доступен с задним приводом, а более мощный бензиновый — только с полным.
Продажи обновлённого Jaguar XF в России начнутся весной 2021 года, причём к нам будут поставляться только седаны — универсалы XF Sportbrake останутся прерогативой европейцев.