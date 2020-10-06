Обновленный Jaguar XF: новый интерьер, меньше моторов и версии для России

По словам директора «Ягуара» по дизайну экстерьера Адама Хэттона, целью рестайлинга было дистанцировать среднеразмерный XF от младшей модели XE, одновременно придав ему больше общих черт с родственным кроссовером F-Pace. Обновлённая версия вседорожника была представлена три недели назад в ходе онлайн-презентации из нового дизайн-центра Jaguar в Гейдоне.

Рецепт рестайлинга тот же самый, но выбранные средства скромнее: изменены только пластиковые детали, а вся металлическая штамповка осталась прежней.