Опубликовано 27 апреля 2026, 05:541 мин.
Jaguar зарегистрировал логотип в России
Великобритания зарегистрировала в России логотип компании Jaguar . Заявка на регистрацию была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 14 марта 2025 года, сообщает ТАСС.
© Jaguar
Товарный знак регистрируется по 16 классам международной классификации, включая масла для авто, машины и инструменты для них, рекламные услуги, страхование и техническое обслуживание.
Отмечается, что заявка на регистрацию была подана из Великобритании.
Ранее глава Роспатента Юрий Зубов в интервью ТАСС пояснял, что известные зарубежные бренды стараются обеспечить регистрацию и продление действия своих торговых знаков в России для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя.
