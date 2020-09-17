Посмотрите на армейский Land Rover Defender в стиле Джеймса Бонда

Первоначально Land Rover Defender 130 служил в вооруженных силах турецкой армии. Спустя 10 лет вышедший на военную «пенсию» пикап приобрел частный клиент, который пользовался автомобилем вплоть до прошлого года. Нынешний владелец, являющийся большим поклонником «Бондианы», сразу решил модифицировать «Дефендер» в стиле пикапов, сделанных специально для последней части шпионской франшизы «Спектр».
В ходе модернизации Defender перекрасили в цвет Santorini Black. Пикап оборудовали силовым бампером с лебедкой, расширителями колесных арок, а также новой решеткой радиатора и экспедиционным багажником на крыше со светодиодным освещением. Кроме того, автомобилю увеличили дорожный просвет на 100 миллиметров и обули модель в 16-дюймовые колесные диски с грязевой 37-дюймовой резиной.
Фото: Bring a Trailer
В салоне пикапа установлены черно-красные кожаные сиденья, новая система климат-контроля и мощное акустическое оборудование. Вместо базового 2,2-литрового дизельного мотора, под капотом модернизированного пикапа установлен 3,5-литровый V8, который работает в паре с пятиступенчатой «механикой».
Приобрести «шпионский» Land Rover Defender с пробегом 114 тысяч километров можно за 60 000 долларов (примерно 4,5 миллиона рублей по текущему курсу).
В январе прошлого года этот же Land Rover Defender выставили на продажу на eBay. Как и на этот раз, тогда за автомобиль из 24-го фильма про Джеймса Бонда просили 60 000 долларов (примерно 4,5 миллиона рублей по текущему курсу).