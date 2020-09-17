Посмотрите на армейский Land Rover Defender в стиле Джеймса Бонда

Первоначально Land Rover Defender 130 служил в вооруженных силах турецкой армии. Спустя 10 лет вышедший на военную «пенсию» пикап приобрел частный клиент, который пользовался автомобилем вплоть до прошлого года. Нынешний владелец, являющийся большим поклонником «Бондианы», сразу решил модифицировать «Дефендер» в стиле пикапов, сделанных специально для последней части шпионской франшизы «Спектр».

В ходе модернизации Defender перекрасили в цвет Santorini Black. Пикап оборудовали силовым бампером с лебедкой, расширителями колесных арок, а также новой решеткой радиатора и экспедиционным багажником на крыше со светодиодным освещением. Кроме того, автомобилю увеличили дорожный просвет на 100 миллиметров и обули модель в 16-дюймовые колесные диски с грязевой 37-дюймовой резиной.