Новый Honda Jazz будет только гибридным

Новый Honda Jazz сохранит пропорции предшественника, хотя без заметных изменений во внешности, конечно же, не обойдется. Так, форма фар станет более округлой, а фонари из вертикальных станут горизонтальными. В салоне появится цифровая приборка и новый центральный дисплей. Силовая установка будет собрана по той же схеме, что у гибридного CR-V: ДВС плюс два электромотора.