Новый Honda Jazz будет только гибридным

Издание Autocar пишет, что европейский офис Honda доволен результатами продаж гибридного CR-V, который пришел на смену дизельному варианту и сейчас генерирует до 60 процентов продаж кроссовера. Следуя плану, в 2020 году на рынок выйдет бензин-электрический Jazz, а годом позже — гибридный Civic. Помимо этого, в этом году Honda начнет продавать новый электрокар, построенный на базе прототипа e Prototype.
Фото: carscoops.com
Новый Honda Jazz сохранит пропорции предшественника, хотя без заметных изменений во внешности, конечно же, не обойдется. Так, форма фар станет более округлой, а фонари из вертикальных станут горизонтальными. В салоне появится цифровая приборка и новый центральный дисплей. Силовая установка будет собрана по той же схеме, что у гибридного CR-V: ДВС плюс два электромотора.
Фото: carscoops.com
В России хэтчбек не продается с 2013 года. При этом по итогам мировых продаж за прошлый год с результатом 296 534 экземпляров Jazz занимает 55 место в рейтинге самых популярных автомобилей. Этот результат на 2,7 процента меньше, чем в 2017 году.