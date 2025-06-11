Шпионы раскрыли интерьер нового Jeep Cherokee

Оформление салона похоже на оное у Wagoneer S, представленного год назад. Судя по всему, Cherokee достался тот же 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы. Под ним расположен дополнительный ряд сенсорных кнопок для управления климатической установкой, а еще ниже — панель управления помощниками водителя с парой портов USB-C. На центральном тоннеле, как и у Wagoneer S, расположились два подстаканника, шайба-селектор передач и переключатель режимов езды.