В России второй раз за месяц отзывают Jeep Cherokee

Неисправность с электронным блоком управления может привести к потере связи с датчиками ускорения и, как следствие, к замедленной реакции подушек безопасности, их не полному раскрыванию или несрабатыванию. Кроме того, нестабильная работа блока управления приводит к включению на панели светового индикатора неисправности подушек безопасности.

Российские дилеры Jeep проинформируют владельцев дефектных машин о необходимости посетить сервис. Также можно самостоятельно проверить, попадает ли машина под отзыв, сверившись со списком VIN-номеров. Замена датчиков ускорения на неисправных Cherokee будет проведена бесплатно.