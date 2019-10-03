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18:30

В России второй раз за месяц отзывают Jeep Cherokee

У американских вседорожников выявили проблемы с электроникой

© Jeep
Российский офис Jeep объявил о начале сервисной кампании, которая коснется 64 владельцев Cherokee, купленных с сентября 2018 года. Причиной отзыва является некорректная работа электронного блока управления.

Неисправность с электронным блоком управления может привести к потере связи с датчиками ускорения и, как следствие, к замедленной реакции подушек безопасности, их не полному раскрыванию или несрабатыванию. Кроме того, нестабильная работа блока управления приводит к включению на панели светового индикатора неисправности подушек безопасности.

Российские дилеры Jeep проинформируют владельцев дефектных машин о необходимости посетить сервис. Также можно самостоятельно проверить, попадает ли машина под отзыв, сверившись со списком VIN-номеров. Замена датчиков ускорения на неисправных Cherokee будет проведена бесплатно.

В конце сентября владельцев Cherokee уже вызывали на внеплановый ремонт из-за сбоев в работе автоматической трансмиссии. Проблема самопроизвольного перехода на нейтральную передачу решилась после перепрошивки блока управления коробкой передач.

Источник: Росстандарт