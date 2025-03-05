Jeep показал «лицо» нового Compass

Производство кроссовера стартует в Италии в этом году, а дебют намечен на весну

Дизайн Jeep Compass третьего поколения рассекретили на новых тизерах. Stellantis, материнский концерн Jeep, опубликовал несколько новых изображений Compass третьей генерации. Компакт-кросс получит «свежую» внешность и несколько силовых установок разной степени электрификации, а дебютирует уже весной — сначала в Европе. До Северной Америки он может добраться только в 2026 году, так как там Jeep пересматривает планы на «зеленые» автомобили.