Обновленный Jeep Compass отличился полностью перекроенным салоном

Зато в салоне не узнать обновлённый Compass невозможно: интерьер спроектирован с чистого листа, поменялись и руль, и передняя панель, и архитектура воздуховодов, и структура центрального тоннеля, и даже дверные карты. Отныне «младший» Jeep комплектуется виртуальной приборной панелью с 10,25-дюймовым экраном и новой мультимедиасистемой с «парящим» тачскрином диагональю 10,1 дюйма.

От пухлого руля с круглой подушкой по центру отказались в пользу более солидного изделия; информационно-развлекательный комплекс теперь поддерживает протоколы Apple CarPlay/Android Auto и понимает голосовые команды; около селектора автоматической трансмиссии появилась ниша для беспроводной зарядки гаджетов; изменилась, но осталась аналоговой, регулировка климата. Отныне салон Compass можно штатно обшить двухцветной кожей, причём контрастные вставки появятся в том числе на дверных картах.