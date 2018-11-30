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10:28

Jeep посвятил «пасхальное яйцо» сотрудникам завода, где собирают Wrangler и новый пикап Gladiator

В левой задней части пикапа обнаружили изображение сердца и цифры 419

© Фото: Motor1.com
Компания Jeep решила поблагодарить сотрудников производственного комплекса марки в Толидо, штат Огайо, с помощью «пасхалки». В левой задней части дебютировавшего накануне пикапа Gladiator посетители выставки в Лос-Анджелесе обнаружили изображение сердца и цифры 419 — междугороднего телефонного кода Толидо.

Завод Toledo Assembly Complex функционирует с 40-х годов прошлого века. Комплекс разделен на две части: северную и южную. Южная — оригинальная фабрика, на которой с 1904 по 1910 год выпускались велосипеды. В 1910 году производственную площадку выкупила компания Willys-Overland. Сейчас в северной части «Толидо» выпускают Wrangler, а Toledo South отвечала за сборку предсерийных образцов «Гладиатора». С первой половины 2019 года там же будут собирать и серийные пикапы.

Jeep Gladiator

Рамный Jeep Gladiator построен на базе Wrangler. Однако его длина и колесная база больше, чем у исходника. Главные изменения во внешности — немного наклоненная верхняя часть решетки радиатора и более широкие прорези для лучшего охлаждения двигателя. Пикап будет доступен в четырех версиях с бензиновым или дизельным мотором. Последний появится в 2020 году.

Jeep Gladiator

В зависимости от версии Gladiator оснастят трансмиссией Command-Trac или Rock-Trac, усиленными мостами Dana 44, передним стабилизатором с электронной системой размыкания и 33-дюймовыми внедорожными покрышками. Для версий Overland и Rubicon предложено два варианта трехсегментной жесткой крыши с быстросъемными панелями и механическим приводом заднего стекла. Кроме того, пикап можно оснастить мягким верхом Sunrider.

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