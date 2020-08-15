Компания Jeep выложила в соцсетях фотографию Большого Каньона в штате Аризона, на фоне которой белыми буквами расположилось толкование слова Grand. Знаменитый Гранд-Каньон в данном случае выступает олицетворением понятия «грандиозный», которое, судя по намёку, можно будет применить и к новейшему внедорожнику. Вероятнее всего, таким образом Jeep анонсировал таинственную модель с приставкой Grand, которой станет новый флагман Grand Wagoneer или Grand Cherokee следующего поколения. Возрождённый внедорожник Grand Wagoneer, согласно производственному плану Jeep, должен встать на конвейер уже во втором квартале 2021 года.
Вместе с ним, кстати, должен будет начаться выпуск и «обычного» Wagoneer, а новое поколение Grand Cherokee встанет на конвейер только в третьем квартале следующего года. Jeep также опубликовал первые фотографии внедорожника Grand Wagoneer, на которых можно рассмотреть эмблему с американским флагом и кнопку запуска двигателя. Внедорожник Jeep Grand Wagoneer будет построен на рамной платформе пикапа RAM 1500 и расположится на вершине модельной гаммы. Базовым двигателем станет 3,6-литровый V6 с 48-вольтовой системой eTorque, компанию которому состаит 5,7-литровый V8 и трёхлитровый дизель.