Jeep анонсировал таинственную модель с приставкой Grand

Вместе с ним, кстати, должен будет начаться выпуск и «обычного» Wagoneer, а новое поколение Grand Cherokee встанет на конвейер только в третьем квартале следующего года. Jeep также опубликовал первые фотографии внедорожника Grand Wagoneer, на которых можно рассмотреть эмблему с американским флагом и кнопку запуска двигателя. Внедорожник Jeep Grand Wagoneer будет построен на рамной платформе пикапа RAM 1500 и расположится на вершине модельной гаммы. Базовым двигателем станет 3,6-литровый V6 с 48-вольтовой системой eTorque, компанию которому состаит 5,7-литровый V8 и трёхлитровый дизель.