Jeep показал первые изображения внедорожника Grand Wagoneer

Крупный внедорожник Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer займет место флагманской модели. По неофициальной информации, он будет построен на платформе пикапа RAM 1500, а значит получит раму и схожий набор агрегатов. Базовым двигателем может стать V6 3.6 (309 сил и 365 Нм) c 48-вольтовой системой eTorque, компанию ему составят HEMI V8 5.7 (401 сила и 556 Нм) и трехлитровый дизель. Все будут сочетаться в восьмидиапазонным автоматом ZF. Привод — задний либо полный.
В салоне внедорожника будет три ряда сидений. Помимо этого, стоит ждать более дорогих материалов отделки, чем у других «Джипов», нескольких вариантов аудиосистемы, развлекательный комплекс для задних пассажиров и широкий перечень электронных ассистентов. Помимо прочего, это могут быть активный круиз-контроль, системы удержания в полосе и мониторинга слепых зон.
В 2014 году руководитель марки Майкл Мэнли заявил, что Wagoneer будет «самой роскошной моделью, которую компания когда-либо выпускала». Предполагается, что начальная цена внедорожника составит 50–60 тысяч долларов, а его производства начнется во втором квартале 2021 года.