Jeep показал первые изображения внедорожника Grand Wagoneer

Крупный внедорожник Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer займет место флагманской модели. По неофициальной информации, он будет построен на платформе пикапа RAM 1500, а значит получит раму и схожий набор агрегатов. Базовым двигателем может стать V6 3.6 (309 сил и 365 Нм) c 48-вольтовой системой eTorque, компанию ему составят HEMI V8 5.7 (401 сила и 556 Нм) и трехлитровый дизель. Все будут сочетаться в восьмидиапазонным автоматом ZF. Привод — задний либо полный.