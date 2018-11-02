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14:10

Видео: «джиперы» помогли перевернуть пострадавший от урагана дом

Более 12 внедорожников с помощью лебедок поставили строение на место

Члены клуба Bay Area Jeep Association (BAJA), объединяющего владельцев внедорожников одноименной марки, пришли на помощь Дереку и Андрее Клифтон, проживающим в Панама-Cити, штат Флорида. Во время урагана «Майкл», принесшего с собой порывы ветра до 240 километров в час, их дом перевернулся на крышу. Чтобы его поставить на место потребовалось больше дюжины «Джипов».

Призыв о помощи в социальной сети Facebook разместил друг Дерека. На него сразу же откликнулось около 30 человек, которые на более чем 12 внедорожниках приехали к дому. С помощью лебедок, закрепленных за каркас, им удалось поставить строение массой около 18 тонн на место за восемь минут. По словам президента клуба Джонатана Джонса, они уже несколько недель помогают пострадавшим от урагана, и даже организовали доставку вещей первой необходимости нуждающимся.

Видео: Dirty Vison Productions

В январе в Сети появилось видео со спасением застрявшего в Итальянских Альпах шестиколесного G 63 AMG 6x6. Вытащить внедорожник из снега удалось только при помощи ратрака, сначала расчистившего площадку вокруг застрявшего автомобиля.

Источник: Jalopnik
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