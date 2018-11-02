Видео: «джиперы» помогли перевернуть пострадавший от урагана дом

Призыв о помощи в социальной сети Facebook разместил друг Дерека. На него сразу же откликнулось около 30 человек, которые на более чем 12 внедорожниках приехали к дому. С помощью лебедок, закрепленных за каркас, им удалось поставить строение массой около 18 тонн на место за восемь минут. По словам президента клуба Джонатана Джонса, они уже несколько недель помогают пострадавшим от урагана, и даже организовали доставку вещей первой необходимости нуждающимся.