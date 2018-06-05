Производство новой модели наладят в Бразилии

Пульс

Jeep сделает крохотный кроссовер из бюджетного «Фиата»

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5 июня 2018

Концерн Fiat Chrysler Automobiles подтвердил, что работает над маленьким кроссовером, который встанет на ступеньку ниже модели Renegade. Такие данные содержатся в пятилетнем продуктовом плане, опубликованном в ходе конференции для инвесторов.

[Jeep Renegade из Италии, который во всем идет своим путем](https://motor.ru/testdrives/renegade.htm)

Jeep Renegade из Италии, который во всем идет своим путем

По данным издания Autos Segredos, производство кроссовера развернут в Бразилии. Машина с внутренним обозначением Project 515 разрабатывается на бюджетной платформе MP1, лежащей в основе хэтчбека Fiat Argo (он выпускается и продается в Латинской Америке, но неизвестен в Европе). Ожидается, что кроссовер появится в 2020 году. На базе «Джипа» будет создан и более доступный кроссовер под маркой Fiat.

Базовым двигателем для новинки будет мотор 1.3 семейства FireFly, способный работать на бензине или спирте. В Бразилии это популярная опция. Мощность в зависимости от типа топлива составит от 101 до 109 лошадиных сил. Этот мотор будет сочетаться только с пятиступенчатой механической коробкой передач.

До сих пор самым компактным автомобилем марки Jeep оставался кроссовер Renegade, созданный на платформе FCA Small US Wide 4×4 (она же лежит в основе Fiat 500X). Маленький Jeep выпускают в Италии, Бразилии и Китае.

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