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15:55

Гибридные Jeep выехали на зимние тесты

Внедорожник проверили холодом на полигоне в шведском Арьеплуге

Алексей Носаченко
Компания Jeep отчиталась о зимнем этапе тестов первых гибридных моделей для европейского рынка — Renegade 4xe и Compass 4xe. На протяжении недели инженеры воссоздавали различные сценарии эксплуатации машин, в том числе проверяли работу бортовой электроники рядом с полярным кругом.

Подключаемые гибриды Jeep Renegade 4xe и Compass 4xe проехали 3800 километров от завода Mirafiori в Турине до испытательного полигона в шведском Арьеплуге. Обычная проверка работы новых агрегатов включала имитацию различных сценариев — езда по проселочным дорогам и скоростным магистралям — и проверку работы всех систем при экстремально низких температурах. Такие тесты проводят все крупные компании, например, BMW.

Гибридный Jeep Renegade 4xe оснащается турбомотором 1.3, несколькими электромоторами и полным привод eAWD без карданного вала. На электротяге такой внедорожник проезжает до 50 километров. Аналогичная силовая установка используется на соплатформенном Jeep Compass 4xe.