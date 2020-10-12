У Koenigsegg Jesko появится «мифическая» версия

Если продолжить ассоциативный ряд, то можно вспомнить, что девятка имеет сакральный смысл и в скандинавской мифологии. Например, Мировое древо Иггдрасиль соединяет своими корнями и ветвями все девять миров; Один, чтобы познать руны, провисел на ясене девять дней и девять ночей; во время Рагнарёка (последней битвы богов и чудовищ) Тор убьёт змея Ёрмурганда, но и сам, отравленный его ядом, падёт, сделав всего лишь девять шагов.