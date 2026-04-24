Опубликовано 24 апреля 2026, 13:351 мин.
Jetour показал гибридный кроссовер T1 с запасом хода 1200 километров
Jetour T1 i‑DM дебютировал в Пекине с новым дизайном и гибридной установкой. Компания представила глобальную версию гибридного компактного кроссовера T1 i-DM. Модель оснащается 1,5-литровым турбодвигателем, работающим в паре с электромотором. Суммарная мощность установки достигает 340 лошадиных сил.
© Motor
Батарея ёмкостью 18,4 кВт·ч обеспечивает до 100 километров пробега исключительно на электротяге. Общий запас хода гибрида составляет 1200 километров, а заявленный расход топлива в смешанном цикле — всего 1,1 литра на 100 километров.
Обновлённый T1 i-DM получил новые бамперы, решётку радиатора и пластиковый бокс на двери багажника. Для модели также доступна двухцветная окраска кузова с яркими декоративными акцентами. В январе 2026 года кроссовер получил максимальные пять звёзд по результатам краш-тестов ASEAN NCAP.
