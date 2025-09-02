Раскрыта дата российского дебюта Jetour T1

Длина, ширина и высота Jetour T1 равны 4706, 1967 и 1845 миллиметрам соответственно при колесной базе 2810 миллиметров. T2 он уступает в длину 39 миллиметров, в ширину — 35, а по расстоянию между осями — 10 миллиметров. В багажнике уместится от 574 до 1455 литров груза. Размерность колесных дисков — 18 либо 19 дюймов.

В салоне установлен крупный тачскрин мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма, аудиосистема с девятью динамиками. Заявлен пакет «теплых» опций и комплект электронных помощников.