Раскрыта дата российского дебюта Jetour T1«Топовый» вариант получит мотор 2.0 на 245 сил, как у T2
Длина, ширина и высота Jetour T1 равны 4706, 1967 и 1845 миллиметрам соответственно при колесной базе 2810 миллиметров. T2 он уступает в длину 39 миллиметров, в ширину — 35, а по расстоянию между осями — 10 миллиметров. В багажнике уместится от 574 до 1455 литров груза. Размерность колесных дисков — 18 либо 19 дюймов.
В салоне установлен крупный тачскрин мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма, аудиосистема с девятью динамиками. Заявлен пакет «теплых» опций и комплект электронных помощников.
В оснащение войдут «турбочетверка» 1.5 мощностью 170 сил (270 Нм крутящего момента) и агрегат 2.0 на 245 сил и 375 Нм. Первый сочетается с семиступенчатым «роботом», второй – с восьмидиапазонным автоматом. Привод передний либо полный. Есть семь режимов езды, включая «Спорт», «Грязь» и «Камни».
Также заявлены большой процент высокопрочной стали в конструкции кузова, высокая шумоизоляция и 45 дополнительных мест для хранения в салоне.