Сколько будет стоить Jetour T1 в России: прогноз дилера

Сколько будет стоить Jetour T1 в России: прогноз дилераОжидаемая стартовая цена — 3,6–3,7 миллиона рублей
Jetour T1, по словам Петрова, предложат россиянам в трех комплектациях, но не в таких, как у Т2. Начальной будет Comfort с 1,5-литровым турбомотором на 170 лошадиных сил и семидиапазонным «роботом», средней — та же Comfort, но с мотором 2.0 мощностью 245 сил и восьмиступенчатой АКПП.
На вершине гаммы расположится Luxury с тем же 245-сильным агрегатом и автоматом.
Привод у 4,7-метрового кроссовера передний либо полный BorgWarner. В багажнике умещается от 574 до 1455 литров груза. Размерность колесных дисков — 18 либо 19 дюймов.
В салоне установлен тачскрин мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма, аудиосистема оснащена девятью динамиками. Заявлены пакет «теплых» опций и комплект электронных помощников.
В «Авилоне» ожидают, что новинка от Jetour сможет привлечь часть аудитории других китайских брендов — Haval, Chery и Geely. При этом, несмотря на «удачный и оригинальный дизайн», она вряд ли будет популярнее Т2.