Сколько будет стоить Jetour T1 в России: прогноз дилера

Jetour T1, по словам Петрова, предложат россиянам в трех комплектациях, но не в таких, как у Т2. Начальной будет Comfort с 1,5-литровым турбомотором на 170 лошадиных сил и семидиапазонным «роботом», средней — та же Comfort, но с мотором 2.0 мощностью 245 сил и восьмиступенчатой АКПП.

На вершине гаммы расположится Luxury с тем же 245-сильным агрегатом и автоматом.