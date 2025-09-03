Новости
Опубликовано 03 сентября 2025, 09:31
1 мин.

Сколько будет стоить Jetour T1 в России: прогноз дилера

Ожидаемая стартовая цена — 3,6–3,7 миллиона рублей
Дилер раскрыл примерную стоимость кроссовера Jetour T1. 16 сентября в России дебютирует второй Jetour из Т-линейки, который бренд описывает как «кроссовер повышенной проходимости». По прогнозам директора розничных продаж АГ «Авилон» Ильи Петрова, который приводит «Российская газета», T1 будет стоить меньше «старшего» Т2 на 250–300 тысяч рублей в сопоставимых исполнениях. T2 оценивается в России в 3 959 000 рублей в базовой версии и в 4 449 000 в топовой без учета скидок и акций.
Jetour T1
Jetour T1
© Jetour
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Jetour T1, по словам Петрова, предложат россиянам в трех комплектациях, но не в таких, как у Т2. Начальной будет Comfort с 1,5-литровым турбомотором на 170 лошадиных сил и семидиапазонным «роботом», средней — та же Comfort, но с мотором 2.0 мощностью 245 сил и восьмиступенчатой АКПП.

На вершине гаммы расположится Luxury с тем же 245-сильным агрегатом и автоматом.

Привод у 4,7-метрового кроссовера передний либо полный BorgWarner. В багажнике умещается от 574 до 1455 литров груза. Размерность колесных дисков — 18 либо 19 дюймов.

В салоне установлен тачскрин мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма, аудиосистема оснащена девятью динамиками. Заявлены пакет «теплых» опций и комплект электронных помощников.

В «Авилоне» ожидают, что новинка от Jetour сможет привлечь часть аудитории других китайских брендов — Haval, Chery и Geely. При этом, несмотря на «удачный и оригинальный дизайн», она вряд ли будет популярнее Т2.