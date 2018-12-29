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15:11

Стали известны сроки появления в России новых VW Jetta и Polo

Компания изменила сроки выхода на рынок новых моделей

Компания Volkswagen скорректировала планы по выводу на рынок новых Jetta и Polo. Модели доберутся до России с опозданием: первая появится в конце 2019, а вторая — не раньше 2020 года.

По данным «Авторевю», производство Jetta прошлого поколения на заводе в Нижнем Новгороде прекращено в конце апреля. Однако по-прежнему нет российской спецификации и точных сроков выхода машины нового поколения. Может так случиться, что в начале следующего года Jetta на время уйдет из России.

Jetta седьмого поколения дебютировала в Детройте в январе этого года. Седан сменил платформу (теперь в его основе лежит модульное шасси концерна), получил автоматическую коробку передач вместо «робота» DSG с двумя сцеплениями, сиденья с вентиляцией и электронику от флагманских моделей.

Volkswagen Virtus построен на платформе MQB. Седан получил литровый турбомотор, цифровую приборную панель, а также мультимедийную систему с восьмидюймовым сенсорным экраном и тремя USB-портами.

Ожидается, что новый Volkswagen Polo придет в Россию в 2020-м. До тех пор на заводе в Калуге будут собирать машины пятого поколения. Седан дебютировал в 2017 году в виде модели Volkswagen Virtus для бразильского рынка.

Впрочем, куда более важным для российского рынка Volkswagen видит кроссовер Tarek — адаптированную версию китайского Tharu. Tarek планируется выпускать в России, на мощностях завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

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