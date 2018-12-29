Стали известны сроки появления в России новых VW Jetta и Polo

Ожидается, что новый Volkswagen Polo придет в Россию в 2020-м. До тех пор на заводе в Калуге будут собирать машины пятого поколения. Седан дебютировал в 2017 году в виде модели Volkswagen Virtus для бразильского рынка.

Впрочем, куда более важным для российского рынка Volkswagen видит кроссовер Tarek — адаптированную версию китайского Tharu. Tarek планируется выпускать в России, на мощностях завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.