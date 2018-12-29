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13:25

Японцы превратили Suzuki Jimny в брутальный внедорожник

Пакет доработок для модели представила фирма Wald International

Компания Wald International разработала стайлинг-пакет для нового Suzuki Jimny. Японский тюнер предложил оборудовать внедорожник подвеской с увеличенным дорожным просветом и новыми элементами обвеса.

От обычной Jimny версия Wald отличается расширенным обвесом с массивными арками и бамперами. В передний с каждой стороны интегрировано по четыре LED-фонаря. Кроме этого, внедорожник оснастили новым капотом с воздухозаборником, секцией вспомогательного освещения на крыше и спойлером. После доработок Jimny стал похож на маленький «Гелик».

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На выставке в Токио состоится премьера прототипов пикапа и экспедиционника, построенного на базе Suzuki Jimny последнего поколения. Sierra Pickup Style имеет небольшую погрузочную площадку и двухместный салон. Шоу-кар Survive предназначен для путешествий в тяжелых условиях. У него усилены бампера, пороги и днище, установлена лебедка, сенд-траки на крыше и бедлоки на колесах.

Новый Suzuki Jimny дебютировал в Японии в июне, а его европейскую модификацию показали в октябре. Модель сохранила лонжеронную раму, неразрезные мосты и полноприводную трансмиссию с понижайкой.

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