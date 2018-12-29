Японцы превратили Suzuki Jimny в брутальный внедорожник

От обычной Jimny версия Wald отличается расширенным обвесом с массивными арками и бамперами. В передний с каждой стороны интегрировано по четыре LED-фонаря. Кроме этого, внедорожник оснастили новым капотом с воздухозаборником, секцией вспомогательного освещения на крыше и спойлером. После доработок Jimny стал похож на маленький «Гелик».
На выставке в Токио состоится премьера прототипов пикапа и экспедиционника, построенного на базе Suzuki Jimny последнего поколения. Sierra Pickup Style имеет небольшую погрузочную площадку и двухместный салон. Шоу-кар Survive предназначен для путешествий в тяжелых условиях. У него усилены бампера, пороги и днище, установлена лебедка, сенд-траки на крыше и бедлоки на колесах.
Новый Suzuki Jimny дебютировал в Японии в июне, а его европейскую модификацию показали в октябре. Модель сохранила лонжеронную раму, неразрезные мосты и полноприводную трансмиссию с понижайкой.