Японцы превратили Suzuki Jimny в брутальный внедорожник

На выставке в Токио состоится премьера прототипов пикапа и экспедиционника, построенного на базе Suzuki Jimny последнего поколения. Sierra Pickup Style имеет небольшую погрузочную площадку и двухместный салон. Шоу-кар Survive предназначен для путешествий в тяжелых условиях. У него усилены бампера, пороги и днище, установлена лебедка, сенд-траки на крыше и бедлоки на колесах.

Новый Suzuki Jimny дебютировал в Японии в июне, а его европейскую модификацию показали в октябре. Модель сохранила лонжеронную раму, неразрезные мосты и полноприводную трансмиссию с понижайкой.