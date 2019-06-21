Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным

Двигатель у Jimny Gan стандартный: полуторалитровый бензиновый агрегат мощностью 102 лошадиные силы, который сочетается либо с «механикой», либо с четырехдиапазонным автоматом. Для внедорожника предусмотрены жестко подключаемый полный привод и понижающая передача.

Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.