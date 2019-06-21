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17:31

Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным

Новинка подготовлена для серьезного внедорожья

В Италии будет продаваться особая версия Suzuki Jimny Gan, предназначенная для езды по бездорожью. Такой внедорожник получил увеличенный клиренс, усиленные приводные валы и стальную защиту моторного отсека.
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В числе особенностей Jimny Gan — внедорожные шины BF Goodrich, новые пружины и амортизаторы, багажная сетка на капоте, а также дорожный просвет, который был увеличен на 100 миллиметров, до 310 миллиметров. От стандартного «Джимни» новинку можно отличить и по двухцветному черно-серому кузову.

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Двигатель у Jimny Gan стандартный: полуторалитровый бензиновый агрегат мощностью 102 лошадиные силы, который сочетается либо с «механикой», либо с четырехдиапазонным автоматом. Для внедорожника предусмотрены жестко подключаемый полный привод и понижающая передача.

Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.

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