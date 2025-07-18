Jaguar Land Rover сократит несколько сотен человек

Jaguar Land Rover сократит несколько сотен человекКомпания урезает расходы на фоне падения продаж
Сокращение в рамках «программы добровольного увольнения», которое в JLR назвали «нормальной деловой практикой», коснется примерно 1,5 процента персонала в Великобритании. В целом в штате компании на родине трудятся порядка 33 тысячи сотрудников.
Ранее Jaguar Land Rover опубликовала тревожные результаты второго квартала 2025 года: продажи просели более чем на 15 процентов в годовом сравнении, до 94 420 автомобилей. Повлияло как прекращение производства «устаревших моделей Jaguar», так и тарифы Трампа, из-за которых JLR временно остановила поставки в США. На североамериканский рынок приходится более четверти продаж компании.
Экспорт возобновился в мае, когда стороны договорились, что пошлины будут снижены с 27,5 процента до 10. Но есть условие — Великобритания будет поставлять не больше 100 тысяч машин в год. Помимо этого, популярный у американцев Defender выпускается в Словакии, а значит, все еще облагается полным тарифом.
Ранее стало известно, что продажи Jaguar обвалились на 98 процентов. Однако причина не только в спорном новом имидже бренда, но и резкой остановкой выпуска машин с ДВС. При этом электрический флагман «новой волны» на базе концепта Type 00 задерживается: он появится только в 2026 году.