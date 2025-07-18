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Опубликовано 18 июля 2025, 20:30
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Jaguar Land Rover сократит несколько сотен человек

Компания урезает расходы на фоне падения продаж
JLR уволит 500 человек в Великобритании. Кризис добрался и до премиум-производителя, принадлежащего индийской Tata Motors: продажи падают, а текущие расходы растут из-за тарифов введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Чтобы сократить издержки, Jaguar Land Rover продолжит добровольное увольнение 500 сотрудникам, причем речь идет о руководящих должностях.
Jaguar Land Rover сократит несколько сотен человек
© Jaguar Land Rover
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Сокращение в рамках «программы добровольного увольнения», которое в JLR назвали «нормальной деловой практикой», коснется примерно 1,5 процента персонала в Великобритании. В целом в штате компании на родине трудятся порядка 33 тысячи сотрудников.

Ранее Jaguar Land Rover опубликовала тревожные результаты второго квартала 2025 года: продажи просели более чем на 15 процентов в годовом сравнении, до 94 420 автомобилей. Повлияло как прекращение производства «устаревших моделей Jaguar», так и тарифы Трампа, из-за которых JLR временно остановила поставки в США. На североамериканский рынок приходится более четверти продаж компании.

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Экспорт возобновился в мае, когда стороны договорились, что пошлины будут снижены с 27,5 процента до 10. Но есть условие — Великобритания будет поставлять не больше 100 тысяч машин в год. Помимо этого, популярный у американцев Defender выпускается в Словакии, а значит, все еще облагается полным тарифом.

Ранее стало известно, что продажи Jaguar обвалились на 98 процентов. Однако причина не только в спорном новом имидже бренда, но и резкой остановкой выпуска машин с ДВС. При этом электрический флагман «новой волны» на базе концепта Type 00 задерживается: он появится только в 2026 году.

Автор:Мария Руцкая
Тег:
#Jaguar Land Rover